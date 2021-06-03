Bilişim suçları şüphelileri adliyeye sevk edildi



- Bilişim dolandırıcılığına yönelik İstanbul merkezli 12 ildeki yapılan operasyonunda yakalanan 46 şüpheliden 27’si adliyeye sevk edildi. Alınan bilgilere göre; bilişim sistemlerini kullanarak, nitelikli dolandırıcılık yapan suç örgütlerine yönelik, 27 Mayıs’ta İstanbul merkezli 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen baskınlarda, kent genelinde kargo çalma, başkalarına ait kredi kartı ile alışveriş, bir malın uzaktan alınarak kart bilgileri ile ödeme yapılması, oltalama yöntemi ve pos cihazından kredi kartı kopyalama gibi suçlara bulan 59 şüpheliden 46’sı yakalanmıştı. 70 il ile yapılan yazışmalarla Türkiye genelinde 136 olayın tespit edildiği soruşturma kapsamında yakalanan şüphelilerin 18’i, polisteki ifade işlemlerinin ardından savcılık talimatı ile serbest bırakıldı. 1 şüphelinin Covid-19 salgınına yakalandığı gerekçesi ile karantinada olduğu öğrenilirken, geri kalan 27 zanlı ise bu sabah Bakırköy Adliyesine sevk edildi. Emniyet ekiplerince bilişim suçlarına yönelik gerçekleştirilen çalışmalar ve dinlemeler neticesinde olaylara aktif katıldığı tespit edilen 4'ü suça sürüklenen çocuk, 55'i yaşı büyük olmak üzere toplam 59 kişi tespit edilmiş, bunların 46’sı geçen hafta 12 ilde düzenlenen operasyonla yakalanmıştı. Halen firari durumda olan 13 şüphelinin yakalanması için operasyonların devam ettiği öğrenildi. (SK-RU

