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14 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Biga Belediyesi ekiplerinin karla mücadelesi sürüyor

Biga Belediyesi ekiplerinin karla mücadelesi sürüyor

tuzlama çalışmalarından detay

Sosyal Medya Belediye Başkanı Karla Mücadele Harekete Geç Kar Yağışı 

-belediye ekiplerinden detay
-belediye başkanının sahada ekiplerden bilgi almasından detay
-detay görüntüler

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

- Çanakkale’nin Biga ilçesinde etkili olmaya başlayan kar yağışına karşı harekete geçen Biga Belediyesi ekipleri, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor. Marmara Bölgesi’nde görülen kuvvetli kar yağışı ve tipi nedeniyle hazırlıklarını tamamlayan Biga Belediyesi ekipleri, 13 Şubat 2021 Cumartesi gece saatlerinde ilçede başlayan kar yağışına karşı küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı.
Beyaza bürünen ilçede, kar kürenerek yollar açılırken, don ve buzlanma olaylarına karşı da sık sık tuzlama çalışması yapıldı. Gece boyu etkili olan kar yağışına karşı sabaha kadar teyakkuzda olan ekipler, gündüz de çalışmalarına devam ediyor. Yollarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için 24 saat görev başında olan ekipleri ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi alan Biga Belediye Başkan Bülent Erdoğan, “Meteoroloji’nin günlerdir yoğun kar yağışı, tipi ve don olaylarına karşı yaptığı uyarılarla beraber Cumartesi gecesi kar yağışı başladı ve kar yağışının Çarşamba gününe kadar etkili olması bekleniyor. Bu nedenle öncesinde tüm hazırlıklarımızı tamamlayıp, iş planımızı yaparak yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlemlerimizi almıştık. Beklenen kar yağışının etkili olmasıyla birlikte ilçemiz genelinde tuzlama ve kar küreme çalışmalarımız devam ediyor. Biz de ekiplerimizi çalışmaları esnasında sahada ziyaret ederek bilgi aldık. Ekiplerimiz gece gündüz kar yağışının olumsuz etkilerini azaltmak için canla başla mücadele ediyor. Öte yandan Biga Belediyemizin sosyal medya hesaplarından kar ve don olaylarına karşı çeşitli uyarılarda bulunduk. Her zaman ve her türlü hava koşulunda vatandaşlarımızın yanındayız. Hemşehrilerimizin dikkatli ve duyarlı olmalarını tavsiye ediyor, herhangi bir olumsuzluğa karşı Alo 153 veya 315 00 00 telefon numarasından bizlere 7/24 ulaşabileceklerini hatırlatıyorum” dedi.

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