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17 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Bıçaklı maganda güvenlik kamerasına yansıdı

Bıçaklı maganda güvenlik kamerasına yansıdı

- Saldırı anından güvenlik kamerası görüntüsü

( ANKARA ) -- Elinde bıçakla saldırdığı vatandaşı hastanelik etti ANKARA

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- Ankara'nın Sincan ilçesinde eli bıçaklı bir sürücünün bir yayaya saldırarak hastanelik etmesi güvenlik kamerasına yansıdı. Alınan bilgiye göre, olay Sincan ilçesi Malazgirt Mahallesi Zafer İçyer Caddesi'nde meydana geldi. Soner B. ismindeki bir kişi karşıdan karşıya geçerken aniden aracını durduran bir sürücü tarafından bıçaklı saldırıya uğrayarak darp edildi. Saldırı sonrası bacağı kırılan Soner. B. şikayetçi oldu. Soner B. ifadesinde, Malazgirt Mahallesi Zafer İçyer Caddesi'nde karşıdan karşıya geçerken bir kamyonet sürücünün bir anda fren yaparak durduğu ve kendisine küfrettiğini iddia etti. Elinde bıçak olan saldırganın kendisine saldırdığını söyleyen Soner B. kaçmasına rağmen saldırgandan kurtulamadığını ifade etti.
Eli bıçaklı saldırganın kendisini darp ederek ayağını kırdığını iddia eden Soner. B. çevreden gelen vatandaşların kendisini saldırganın elinden kurtardığını söyledi.

Saldırganın daha sonra kaçtığını ifade etti.
Plakası belirlenen saldırganın yakalanması için polisin çalışma başlattığı öğrenildi. (BC -
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