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25 Ekim 2020 Pazar günü yayınlandı
Bıçaklı kavga anları kamerada

Bıçaklı kavga anları kamerada

Bıçaklanan gencin yere yığılması,

Araç Kamerası Kamera Bıçaklı Kavga 

-Kavgayı ayırmak isteyenlerin çabaları,
-Olayı görenlerin konuşmaları

( KIRKLARELİ ) KIRKLARELİ

- Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinin Büyükkarıştıran beldesinde meydana gelen bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı. Olay anları yoldan geçen bir araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay, gece saat 00.20 sıralarında Büyükkarıştıran beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Cumhuriyet Caddesi üzerinde yaşanan kavga olayında, Yusuf Ç.(22) adlı genç henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişi tarafından bıçak darbesiyle yaralandı. Şüpheli olay yerinden bir otomobile binerek uzaklaştı. Hayati tehlikesi bulunan Yusuf Ç. adlı genç ise, olay yerine gelen ambulansla Lüleburgaz Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Yusuf Ç'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Yaşanan kavga anları yoldan geçen araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde bıçaklanan Yusuf Ç.’nin yere yığılması görülüyor. Öte yandan, bıçaklayan şahsı yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
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