Biber gazlı soygun kamerada

-Kuyumcuya biber gazı sıkan şahsın kaçması

-O anda kuyumcuda yaşanan hareketli anlar

-Kuyumcu Orhan Çaprak ile röp.

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( TOKAT ) TOKAT



- Tokat’ın Turhal ilçesinde biber gazı kullanılarak gerçekleştirilen soygun güvenlik kamerasına yansıdı.Edinilen bilgiye göre olay; Tokat’ın Turhal ilçesi Cumhuriyet Caddesi Yavuz Selim Mahallesinde bulunan bir kuyumcuda yaşandı. Orhan Çaprak’a (38) ait kuyumcuya giren bir kişi altın bilezik alacağını söyledi.



Kuyumcu vitrinden bilezikleri çıkardıktan sonra inceleyen şahıs cebinden çıkardığı biber gazını Çaprak’a sıkarak olay yerinden kaçtı. Biber gazının etkisi ile kısa süreli şaşkınlık yaşayan kuyumcu, gazın etkisinden kurtulunca soyguncunun peşine düştü. Hırsız izini kaybettirmeyi başardı. Polis ekipleri kamera görüntülerini izleyerek soyguncunun eşkâlini tespit etti. Çaprak sosyal medya grubundan yaşadığı olayı meslektaşları ile paylaştı. Paylaşım üzerine soyguncu, 3 saat sonra Tokat’ta bilezikleri bozdurmaya çalışırken yakalandı. Kuyumcu esnafının dikkati üzerine olay yerine çağrılan polis ekipleri F.S.(23) isimli şahsı gözaltına alındı. Hırsızın üzerinde ele geçirilen 2 bilezik kuyumcuya teslim edildi. Hırsızlık zanlısının bankaya kredi borcu olduğu için soygun girişiminde bulunduğu öğrenildi.Kuyumcuya biber gazı sıkarak kaçtıOlayın şokunu atlatmaya çalışan Çaprak, yaklaşık 20 yıldır esnaflık yaptığı çarşıda ilk defa böyle bir olayla karşılaştığını söyledi.



Olay anında yaşadıkların dile getiren Çaprak, “İşyerime müşteri gibi geldi 20 gram bilezikleri alabilir miyim? dedi.

Vitrinden bilezikleri çıkardım, inceledi. Biraz sonra uğrarım dedi ve ayrıldı. Bir süre sonra tekrar geldi bilezikleri almak istediğini söyledi.



Bilezikleri eline aldıktan kısa bir süre sonra bana biber gazını sıkarak kaçtı. Bayağı hızlı ve zikzak çizerek koştu. Bende o anda biber gazının etkisi ile kendimi dışarı attım. İşyerimi kapatsam peşinden koşabilirdim ama emniyet güçlerimiz varken ben o şekilde bir şey yapmak istemedim. İnşallah böyle bir şey bir daha olmaz” dedi.

Soyguncunun borcunun bulunduğunu belirten Çaprak, “Ama her borcu olan insan bu şekilde gelip insanları gasp ederse dolandırırsa yanlış bir durum olur. Ülkemizde karışıklıklar olur. Rabbim vermesin” diye konuştu.





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