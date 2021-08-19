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Bezin istasyonuna havai fişekli saldırı güvenlik kameralarında
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19 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Bezin istasyonuna havai fişekli saldırı güvenlik kameralarında

Bezin istasyonuna havai fişekli saldırı güvenlik kameralarında

Akaryakıt istasyonuna atılan havaiyi fişek atılması güvenlik kamerasına yansıması

( KIRKLARELİ ) KIRKLARELİ

Güvenlik Kamerası Akaryakıt İstasyonu Benzin İstasyonu Havai Fişek Polis Ekipleri 


- Kırklareli’nde bir benzin istasyonuna düzenlenen havai fişekli saldırı, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesi Dere Mahallesi Hastane Yolu Küme Evleri mevkiinde bulunan bir akaryakıt istasyonu ve yanında bulunan traktör bayisinin otoparkına havai fişek düştü. Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler akaryakıt istasyonunda bulunan güvenlik kameralarını inceledi. Ekiplerce yapılan güvenlik kamerası incelemesinde havaiyi fişeklerin bir otomobil ile atıldığı tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.
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