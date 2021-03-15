Beyoğlu’nda mührü kırılan kıraathaneye kumar baskını

-Restorandaki müşteriler

-Beyoğlu’ndaki kıraathaneden görüntü

-Kahvehanedeki müşteriler

-Masalardaki oyun kartları ve ıstakaları



( İSTANBUL )- Daha önce mühürlenen kıraathanede yine kumar oynarken yakalandılar İSTANBUL



- Beyoğlu'nda polis ekipleri mührü kırılarak kumar oynatılan bir kıraathaneye baskın düzenledi.

Baskında 9 kişiye idari para cezası kesildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu’nda daha önce mühürlenen bir kıraathanede kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Fetihtepe Mahallesi'nde bulunan kıraathaneyi takibe alan polis ekipleri, kapısının kapalı olduğunu, üst taraftan açılan bir başka kapı ile müşterilerin içeri girdiğini tespit etti. Kıraathanenin güvenlik kamerasıyla da girişlerin izlendiği belirlendi. Kıraathaneye baskın yapan ekipleri içeride 9 kişinin kumar oynadığını tespit etti. Yapılan araştırmalarda işyerinin daha önce de mühürlendiği ve mühür kırılarak tekrar açıldığı belirlendi. Olayla ilgili işyeri sahibi Z.Y. hakkında “Mühür Fekki” suçundan adli işlem yapılırken, işyerinde bulunan diğer 9 kişiye ise toplam 30 bin 600 lira idari para cezası uyguladı. Kıraathane Beyoğlu İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince tekrar mühürlendi (SK-ÖFA



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