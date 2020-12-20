Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
Beyoğlu’nda küçük çocuğu silahla vuran şahıslar tutuklandı

Beyoğlu’nda küçük çocuğu silahla vuran şahıslar tutuklandı

Silahların ekipler tarafından bulunuşu

Alıcıoğlu Akalan Silahlı Saldırı Güvenlik Kamerası Saldırı 

-Şahısların adliyeye sevk edilişi
-Silahların sergilenişi
-Detaylar

( İSTANBUL )- Küçük çocuğu husumetlilerine benzetmişler İSTANBUL

- Beyoğlu’nda küçük çocuğu silahla vuran şahıslar yakalandı. Çocuğu husumetlilerine benzettikleri için vurdukları tespit edilen 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.Beyoğlu Halıcıoğlu Mahallesi’nde 15 Aralık tarihinde saat 20.20 sıralarında Y.T.S. isimli çocuğun tabanca ile vurulmasına ilişkin Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda güvenlik kamerası görüntüleri incelendi. Olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen Zekeriya Berkay K. (20), Mustafa Şefik Ö. (19) ve yaşı 18'den küçük olan K.K., 19 Aralık tarihinde yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların olayda kullandıkları silahı yakın bir yerde bulunan çalılıklara attıklarını beyan etmesi üzerine yapılan aramalarda, olayda kullanılan 3 tabanca ile 12 adet fişek ele geçirildi. Husumetli oldukları şahsa benzediği gerekçesiyle küçük çocuğa silahlı saldırı düzenledikleri değerlendirilen şahıslar, ‘kasten yaralama’ suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Ankara'da kanlı infaz! 2 ölüAnkara'da kanlı infaz! 2 ölü
'Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim''Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim'
Okul yolunda anne ve kızına silahlı saldırıOkul yolunda anne ve kızına silahlı saldırı
Küfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdıKüfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdı
Yasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralıYasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement