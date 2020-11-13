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13 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Beyoğlu’nda intihar teşebbüsünde bulunan İspanyol mühendis hayatını kaybetti

Beyoğlu’nda intihar teşebbüsünde bulunan İspanyol mühendis hayatını kaybetti

Evden görüntüler

Hastane Kamera Güvenlik Kamerası Ağır Yaralı Genç Kadın 

-Arşiv güvenlik kamerası
-Kadının fotoğrafı

( İSTANBUL )- İlk intihar teşebbüsünü sevgilisi engelledi, ikincisinde kendini camdan aşağı bıraktı İSTANBUL

- Beyoğlu’nda intihar teşebbüsünde bulunan İspanyol uyruklu mühendis olduğu öğrenilen 26 yaşındaki kadının hayatını kaybettiği öğrenildi. İlk teşebbüsünde sevgilisinin engel olduğu kadın, sonrasında kendini 4. kattaki evinin camından aşağı bırakıp ağır yaralandığı o anlar kameraya yansıdı. Beyoğlu'nda önceki akşam saat 22.00 sıralarında yaşanan olayda sinir krizi geçiren İspanyol uyruklu kadın mühendis 26 yaşındaki Buitrago Naranjo, 4. kattaki evinden atlayarak intihara teşebbüs etmişti. Kameralara da yansıya feci olay sonrası ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç kadının hayatını kaybettiği öğrenildi. (DCC-ÖFA
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