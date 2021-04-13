Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Beyoğlu’nda bıçaklı kavga...Tartıştığı şahsı art arda böyle bıçakladı

Beyoğlu’nda bıçaklı kavga...Tartıştığı şahsı art arda böyle bıçakladı

Tarafların tartışması

Uyuşturucu Madde Güvenlik Kamerası Ruhsatsız Silah Alacak Verecek Meselesi Bıçaklı Kavga 

-Yaşanan bıçaklı kavga
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Beyoğlu’nda aralarında alacak verecek meselesi olan 2 kişi arasında yaşanan bıçaklı kavga kameralara yansıdı. Tartıştığı kişiyi ardı ardına bıçaklayan şahıs gözaltına alındı. Olay, 10 Nisan Cumartesi günü Beyoğlu Hüseyinağa Mahallesi Halas Sokak üzerinde meydana geldi. İddialara göre, aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan Mehmet A.(31) ve Ömer T.(38), sokak üzerinde karşılaşarak tartışmaya başladı.
Sözlü tartışmaya başlayan 2 kişi arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yanında bulunan bıçağı çeken Mehmet A., Ömer T.'yi üç yerinden bıçaklayarak olay yerinden uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine ağır şekilde yaralanan Ömer T., olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olaya ilişkin incelme başlatan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kamera kayıtlarından yola çıkarak şüpheliyi izledi. Polis ekiplerini yerini belirledikleri şüpheliyi olayda kullandığı bıçak ile kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı Mehmet A.'nın 5 adet kasten yaralama, 2 adet ruhsatsız silah taşıma, 2 adet polise mukavemet ve 1 adet uyuşturucu madde ticaretinden suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Bıçaklanma anı kamerada Öte yandan, ikilinin tartışması ve Mehmet A.'nın Ömer T.'yi bıçaklama anları çevrede bulunan güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kameralara yansıyan görüntülerde ikilinin önce tartıştıkları görülüyor. Çevrede bulunanların araya girmeye çalıştığı kavgada zanlı Mehmet A.’nın Ömer T.’yi bıçakladığı görülüyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Eski belediye başkanı dehşet saçtı!Eski belediye başkanı dehşet saçtı!
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
Aydın'da Şizofreni Tedavisi Gören Doktor Eşini Öldürdü!Aydın'da Şizofreni Tedavisi Gören Doktor Eşini Öldürdü!
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement