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24 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Beylikdüzü’nde otobüs içerisinde feci kaza kamerada

Beylikdüzü’nde otobüs içerisinde feci kaza kamerada

Güvenlik kamerası olay anları

( İSTANBUL - ÖZEL)- Ani firen yapan otobüsün içinde savrulup yere düşen yaşlı kadının yaralandı İSTANBUL

Yaşlı Kadın İlk Müdahale Güvenlik Kamerası En Yaşlı Kadın Araç İçi Kamera 


- Beylikdüzü’nde seyir halindeki otobüs durağa yanaşmadan ayağa kalkan kadın, otobüsün önüne çıkan araç nedeniyle ani firen yapmasıyla savruldu. Koltuk demirine çarpan kadının kafasında kırık oluşurken yaşanan feci kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, dün akşam saatlerinde E-5 karayolu üzerinde Yakuplu mevkii Avcılar istikametine gitmekte olan bir otobüs içerisinde meydana geldi. İddiaya göre durağa geldiğini sanan Müzeyyen M.(54) araç henüz hareket halindeyken ayağa kalktı ve kapıya yanaştı. Bu sırada otobüsün önündeki araç aniden durunca, şoför de fren yapmak zorunda kaldı. Ani fren sırasında korkuluklara tutunamayan Müzeyyen M. araç içerisinde savruldu. Yere düşen ve kafasını koltuk altındaki demire vuran kadın yaralandı. M.’ye ilk müdahaleyi araç içindeki diğer yolcular ve sürücü yaptı. M. sürücünün ihbarıyla olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Beylikdüzü’nde bulunan bir hastaneye kaldırılan kadının M.’nin ilk müdahalesinin ardından kafasında kırık olduğu ve açılma olduğu belirlendi. Hayati tehlikesi bulunmayan kadının ailesi şikayetçi olmaya hazırlandığı da belirtildi. Yaşanan anlar araç içi kamerasında Yaşanan feci kaza anı ise araç içindeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, Müzeyyen M.’nin araç hareket halindeyken ayağa kalkması ve aracın ani firen yaptığı görülüyor. Görüntülerin devamında ise yaşlının düşmesi ve vatandaşların yardıma koşması yer alıyor. (MD-ÖFA
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