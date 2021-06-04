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4 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Beylikdüzü’nde kiralık araçla hırsızlık yapan şahıs yakalandı

Beylikdüzü’nde kiralık araçla hırsızlık yapan şahıs yakalandı

Olay sonrası güvenlik kamerası görüntüleri

( İSTANBUL )- 4 eve giren hırsız önce güvenlik kamerasına sonra polise yakalandı İSTANBUL

Ziynet Eşyası Güvenlik Kamerası Dizüstü Bilgisayar Kiralık Araç Polis Ekipleri 


- Beylikdüzü’nde, Avcılar’dan kiraladıkları araçla 4 eve giren hırsız, önce güvenlik kamerasına ardından da polise yakaladı. Hırsız, sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, geçtiğimiz günlerde Gürpınar ve Kavaklı Mahallelerinde 4 evde 7 adet cep telefonu 1 adet dizüstü bilgisayar, 4 adet ziynet eşyası ve 3 bin lira değerinde kol saati çalındığı şikayeti üzerine harekete geçti. Ekipler, 2 şüpheliyi ve olay yerine gelip gittikleri aracın plakasını güvenlik kameralarından tespit etti. Aracın plaka sorgulaması yapıldığında Avcılar’dan bir şirketten kiralandığı ortaya çıktı. Araç kiralama şirketine giden polis, şüpheli M.Ç.’nin de içeride olduğunu görünce gözaltına aldı. M.Ç. götürüldüğü polis merkezindeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer hırsızın yakalanması için çalışmalar sürüyor. Hırsızlık olaylarına karışan şahıslar güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, şahısların evlere girip çıktıktan sonra yolda yürümeleri yer aldı.
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