Beyazıt'ta esnaf kavgasında sopa ve tabureler havada uçuştu

-Şahısların kavga etmesi

-Taburelerle güvenlik kameralarını kırmaya çalışması

-Çarşıdan görüntü

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( İSTANBUL - ÖZEL)- Esnafın birbirlerine sopayla vurması kamerada İSTANBUL



- Fatih Beyazıt'ta esnaflar arasında çıkan kavgada yumruk ve tekmeler havada uçuştu. Taburelerle güvenlik kameralarının kırılmaya çalışıldığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, bu sabah saat 07:30 sıralarında Beyazıt'ta tarihi Kapalıçarşı'nın hemen yanında yaşandı. Edinilen bilgiye göre aralarında husumet bulunan komşu iş yerlerinin sahipleri ve çalışanları birbirine girdi. Çıkan kavgada birbirlerine tekme ve yumruklarla saldıran esnafı gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. Birbirlerine sopa ile saldıran şahısları daha sonra vatandaşlar güçlükle sakinleştirdi. Taburelerle kameraları kırmaya çalıştılar Sabah erken saatlerde meydana gelen kavgada 2 komşu esnaf çalışanları ile iş yeri sahipleri arasında çıkan kavga güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde birbirlerine tekme, yumruk ve sopalarla saldıran şahıslardan bir tanesi tabure ile güvenlik kameralarını kırmaya çalıştığı görülüyor. Öte yandan 2 komşu arasında daha önce de kavga ettiği, aralarındaki husumet nedeniyle daha öncede kavga ettiği öğrenildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor. (SB- ÖFA

