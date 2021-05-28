Beton mikseri sürücüsünün öldüğü kaza kamerada

-Olay yerinden görünü

-Beton mikserinin altında ezilen sürücü

-Polis ve itfaiye ekipleri

-Polisin olayı amirine anlatması

-Ölen sürücünün mesai arkadaşlarının polise bilgi vermesi

-Ölen sürünün fotoğrafları



( SAMSUN ) - SAMSUN



- Samsun'da beton mikseri sürücüsünün kullandığı aracın altında kalarak hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi Tuncay Karataş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir beton firmasında çalışan 47 yaşındaki Süleyman Devecioğlu, 55 K 5745 plakalı beton mikseri ile bir inşaata beton götürüp geri dönerken bilinmeyen bir sebeple aracını durdurup altına girdi. Bu sırada aniden hareket eden beton mikseri, sürücü Süleyman Devecioğlu'nu ezdi. Olay yerine polis, ambulans, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Süleyman Devecioğlu'nun aracın altında ezilerek olay yerinde öldüğü tespit edildi. Olay anının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde park halindeki aracın aniden hareket ettiği görülüyor.

