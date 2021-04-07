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07 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Beşiktaş'ta silahlı çatışma kamerada

Beşiktaş'ta silahlı çatışma kamerada

güvenlik kamerası görüntüleri

Silahlı Kavga Güvenlik Kamerası Silahlı Çatışma Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-olay yeri
-yaralı detay
-sağlık ve polis ekipleri

( İSTANBUL -EK) İSTANBUL

- Beşiktaş'ta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
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