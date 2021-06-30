Berber dükkanına taşlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı



- Ankara'nın Haymana ilçesinde berber dükkanına taşla bir kişinin yaptığı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı. Almınan bilgiye göre, Cumhuriyet Caddesi üzerindeki bulunan Murat Kaya'ya ait berber dükkanına gece kimliği belirsiz bir kişi tarafından taşla saldırı gerçekleşti. Yüzü kapalı olan saldırgan berber dükkanının camını kırdıktan sonra kayıplara karıştı. Yaşan saldırı güvenlik kamerasına yansıdı. (BC -

