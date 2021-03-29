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29 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Belediye binasında intihar girişimi

Belediye binasında intihar girişimi

Şahsın çatıda görüntüsü

İntihar Belediye Başkanı Kalaba Alabalık İntihar Girişimi 

-Aşağıda toplanan kalabalık
-İkna edilme çalışması
-Başkanın telefonla ikna etmesi ve aşağı inmesi

( SAMSUN ) -- Belediye önünde toplanan kalabalık film izler gibi izledi- İntihar girişimini belediye başkanı engelledi SAMSUN

- Samsun’da belediye binasında intihara kalkışan vatandaşı, belediye başkanı ikna etti. Olay, Samsun’un Terme ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, belediye hizmet binasının çatısına çıkan M.Y. isimli şahıs intihara kalkıştı. Vatandaşların durumu fark edip 112’ye bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. Bölge polis tarafından abluka altına alınırken itfaiye ekipleri kurtarma yastığını hazırladı. Belediye başkanı ikna etti M.Y. isimli şahsı ailesi ve polis girişiminden vazgeçirmeye çalıştı. İntihar teşebbüsünde bulunan M.Y. ile telefondan görüşen Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, şahsı kararından vazgeçirdi. 45 dakika süren ikna çalışmaları sonrasında M.Y., kolluk kuvvetleri tarafından kontrol altına alınarak ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. (İCÇ-SLH-ÖK-Y)
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