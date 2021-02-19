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19 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Belediye Başkanı kendisine hediye gelen çiçekleri sattı, ihtiyaç sahiplerine el uzattı

Belediye Başkanı kendisine hediye gelen çiçekleri sattı, ihtiyaç sahiplerine el uzattı

NEVŞEHİR BELEDİYESİ DIŞ GÖRÜNTÜSÜ

Belediye Başkanı Yardım Kampanyası Toplantı Kışla 

-BELEDİYE İÇERİSİNDE Kİ ÇİÇEKLERDEN GÖRÜNTÜLER
-BELEDİYE BAŞKANI SAVRAN'I İHTİYAÇ SAHİBİ ÇOCUKLARA AYAKKABILARINI GİYDİRMESİ
-BELEDİYE BAŞKANI MEHMET SAVRAN İLE RÖPORTAJ

( NEVŞEHİR -ÖZEL)- Belediye Başkanı kendisine gelen çiçeklerle ihtiyaç sahiplerine yardım etti- Nevşehir Belediye Başkanı Savran’dan alkışlanacak hareket NEVŞEHİR

- Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, belediye başkanı seçilmesinin ardından kendisine hediye olarak gelen çiçekleri satarak fakir ve dar gelirli ailelere gıda kolisi ve çocuklara kışlık ayakkabı dağıttı.
4 Şubat 2021 tarihinde yapılan olağanüstü belediye meclis toplantısında Nevşehir Belediye Başkanı seçilen Dr. Mehmet Savran’a bugüne kadar 100’ün üzerinde ‘hayırlı olsun’ çiçeği geldi. Başkan Savran, başkanlık binasında makamının bulunduğu katta yer alan çiçeklerin satışı için verdiği talimatın ardından elde edilen gelir ile kentteki fakir ve dar gelirli aileler için gıda paketleri hazırlattı. Hazırlanan gıda paketleri belediye görevlileri tarafından çeşitli mahallelerdeki fakir ve dar gelirli ailelere dağıtırken Başkan Savran’da bazı mahallelerdeki dağıtıma eşlik etti. Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, “Şimdi başkan olmam hasebiyle vatandaşlarımız tebrik ziyaretlerine geliyorlar, çiçek gönderiyorlar. Bunları engellemenin bir manasının olmadığını düşündük. İlk başta bir yardım kampanyası mı yapsak, çiçek göndermeyin de bağış çağrısında mı bulunsak diye düşündüm. Daha sonra gelen çiçekleri toparladık. Sonrasında çiçekçi esnaf arkadaşımız ile irtibata geçerek değerlendirdik. Karşılığında bir miktar para elde ettik. Bunu da yardımı ihtiyacı olan işte bot, ayakkabı ihtiyacı olan çocuklarımıza ihtiyaçlarını aldık. Gıda kolisi ihtiyacı olanlara gıda paketleri hazırladık. Güzel olduğunu düşünüyorum. Bu tür çalışmalarımız zaten devam edecek. Halkımızın her türlü hizmet almaya hakkı var. Biz hizmet için buradayız. Bu tür yardımlar da belediyemiz aracılığıyla devam edecek. Yani çiçek gelmesini engellemek yerine gelen çiçekleri değerlendirmek gibi bir yol seçtik. Yardımlarda bulunmak isteyen hemşehrilerimiz bize gelerek kampanyamıza makbuz karşılığında bağış yapabilirler. Bizde bu bağışları ihtiyaç sahiplerine iletmiş olacağız” diye konuştu.

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