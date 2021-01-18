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18 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Bekçilerin takdir toplayan davranışı güvenlik kamerasına yansıdı

- Bekçilerin takdir toplayan davranışı güvenlik kamerasına yansıdı

Bekçilerin tezgahı toplayarak örtmesi (güvenlik kamerası)

Gard Market Kamera Güvenlik Kamerası 

-Dükkan önünden detay
-İş yeri sahibi röportaj

( KONYA ) KONYA

- Konya’da 3 mahalle bekçisinin gece saatlerinde züccaciye mağazası önündeki malzemelerin üstündeki rüzgardan uçan brandayı toplayarak düzeltmesi takdir topladı. Olay, dün gece yarısı merkez Karatay ilçesi Köprübaşı Caddesi üzerindeki bir züccaciye mağazası önünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 3 mahalle bekçisi mağaza önündeki tezgahta bulunan ürünlerin üzerindeki brandanın açıldığı ve malzemelerin dağıldığını gördü. Tezgahtaki ürünleri toplayan 3 bekçi ürünlerin üzerini örttükten sonra oradan uzaklaştı. Sabah saatlerinde brandanın oynandığını gören iş yeri sahibi kameraları incelediğinde 3 bekçinin açılan brandayı kapatıp tezgahı düzelttikten sonra gittiğini gördü. İş yeri sahibi Osman Noyan, markete ekmek almaya çıktığı sırada çadırın oynandığını gördüğünü söyledi.

Kamera kayıtlarını izlediğini anlatan Osman Noyan, “Görüntüleri izlediğimde karşıdan 3 bekçi arkadaş geliyordu. Arkadaşlar gelerek çadırı güzel bir şekilde kapatıyorlar ve ürünleri istifliyorlar. Bu davranışları hoşuma gitti. Kendilerine mümkünse ulaşmak ve yemek ısmarlamak istiyorum. Başkası olsa direkt yoluna devam edebilirdi. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz” dedi.
(RÇ-FM-
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