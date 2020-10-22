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22 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
Bebeğini dinlenme tesisinin tuvaletinde çöpe atarak ölüme terk eden kadın adliyeye sevk edildi

Bebeğini dinlenme tesisinin tuvaletinde çöpe atarak ölüme terk eden kadın adliyeye sevk edildi

KADININ ADLİYEYE GETİRİLMESİ

Cumhuriyet Savcısı Temizlik Görevlisi Güvenlik Kamerası Dinlenme Tesisi Polis Ekipleri 

-ADLİYE DETAY
--arşiv-
-DİNLENME TESİSİNDE ANNENİN GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜ
-TESİSTEN DETAYLAR

( BOLU )- Dinlenme tesisi tuvaletinde doğurduğu bebeğini çöpe atarak ölümüne neden oldu BOLU

- Bolu’da TEM Otoyolu üzerinde bulunan dinlenme tesisinin tuvaletinde bebeğini doğurduktan sonra çöpe bırakarak ölümüne neden olan anne, jandarma ekiplerince gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.Edinilen bilgiye göre, TEM Otoyolu Bolu Dağı kesiminde bulunan bir dinlenme tesisinde çalışan temizlik görevlisi önceki gün gece saatlerinde çöpte bebek olduğunu fark etti. Gördüğü karşısında büyük şok yaşayan temizlik görevlisi durumu tesis yetkililerine haber verdi. Tesis yetkililerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde yeni doğduğu belirlenen bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Bebeğin cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığına gönderildi.Cani anne güvenlik kamerasıyla tespit edildiYeni doğan bebeğin ölümüne sebep olan şahsı bulmak için Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, dinlenme tesisi ile çevredeki kamera kayıtlarını incelemedi. Ekipler, Erzurum'dan İstanbul'a giden otobüste yolculuk yapan bir kadının tesisin tuvaletinde doğum yaptığını ve bebeğini çöpe attığını belirledi. Kamera kayıtlarından kimliği tespit edilen S.E. (39) JASAT ve polis ekiplerinin ortak çalışması sonucu, İstanbul Esenler'deki 15 Temmuz Demokrasi Otogarına gelen otobüste yakalanarak gözaltına alındı. İfadesi alınmak üzere Bolu’ya getirilen S.E., Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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