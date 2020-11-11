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11 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Bebeğini can havliyle kurtarmış... Belediye çalışanları, depremde ağır hasar alan binada ölümden dönmüş: O anlar kamerada

Bebeğini can havliyle kurtarmış... Belediye çalışanları, depremde ağır hasar alan binada ölümden dönmüş: O anlar kamerada

deprem anı yaşananlar

( İZMİR ) İZMİR

Topuklu Ayakkabı Güvenlik Kamerası Bebek Arabası Cep Telefonu Deprem Anı 


- 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 şiddetindeki depremde ağır hasar alan Torbalı Belediyesi binasında, deprem anı yaşanan paniğin yer aldığı görüntüler ortaya çıktı. 30 Ekim tarihinde merkez üssü Seferihisar açıkları olan ve 115 kişinin hayatını kaybettiği depremde ağır hasar alan ve ardından boşaltılan Torbalı Belediyesi binasında, deprem anında yaşanan paniğin görüntüleri ortaya çıktı. Depremde büyük paniğin yaşandığı belediye hizmet binası ağır hasar alırken binanın riskli olması sebebiyle tahliye kararı alındı. Belediye binası üç gün süren tahliye çalışmalarının ardından Belediye Kültür Merkezi’ne taşındı. Güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı Ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde personellerin kaçmaya başladığı, bazı kişilerin kolonların yanına gittiği, kimi personelin de masaların altına saklandığı görüldü.
Çıkış kapısına doğru panikle koşup kendilerini bina dışına atmaya çalışan personellerin de görüldüğü görüntülerde, bir işlem için belediye binasında bulunan annenin, bebek arabasında yatan bebeğini kucaklayıp kaçmaya çalıştığı, topuklu ayakkabıyla çıkış kapısına yönelmeye çalışan bir kadının ise sendelediği görüntülendi. Güvenlik kamerası görüntülerinin yanı sıra depremin hemen sonrasında bir vatandaş tarafından çekilen cep telefonu kamerası görüntülerinde de korku dolu anlar kayıt altına alındı. (AÇ-
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