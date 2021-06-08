Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
8 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Bayrampaşa’da 'seçici' ayakkabı hırsızı güvenlik kamerasında

Bayrampaşa’da 'seçici' ayakkabı hırsızı güvenlik kamerasında

Güvenlik kamerası

( İSTANBUL - ÖZEL) İSTANBUL

Ayakkabı Hırsızı Kamera Güvenlik Kamerası Beğendik Hırsız 


- Bayrampaşa’da gece saatlerinde kapısı açık olan bir binaya giren ayakkabı hırsızı, dairelerin önündeki ayakkabıları seçerek beğendiklerini çaldı. O anlar binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, dün gece saat 02.00 sıralarında Bayrampaşa Altıntepsi Mahallesi Filiz Sokakta yaşandı. Genç bir şahıs dış kapısı açık olan binaya girdi. Katlar arasında aşağı yukarı dolaşarak etrafı kolaçan eden şahıs, sonrasında bir apartman dairesinin önünde bulunan ayakkabıları incelemeye başladı.
Beğendiği ayakkabıları çantasına tek tek koyan ayakkabı hırsızı, beğenmediği bir çift ayakkabıyı ise bırakarak binadan hızla çıktı. Polis ekipleri ayakkabı hırsızını yakalamak için çalışma başlattı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı Ayakkabı hırsızının binanın içinde katlar arasında dolaşması ve sonrasında beğendiği ayakkabıları seçerek çantasına koyması, bina içinde bulunan bir güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. (FT-DCC-ÖFA
İlgili Foto Galeriler
Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement