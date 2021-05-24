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24 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Bayrampaşa’da evi soyan hırsızlar kamerada

Bayrampaşa’da evi soyan hırsızlar kamerada

Güvenlik kamerası

Güvenlik Kamerası Harekete Geç Cep Telefonu Polis Ekipleri Sınır Dışı 

-Şüphelilerin ikamete girişi
-Şüphelilerin adliyeye sevk edilişi

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Bayrampaşa’da bir eve girerek cep telefonu, pasaport ve bir miktar para çalan 3 hırsız, aynı gün içerisinde yakalandı. Hırsızların eve girdiği ve kaçtığı anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay, 23 Mayıs günü Bayrampaşa Orta Mahallede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde bir ikamete giren hırsızlar, evden iki cep telefonu, pasaport ve 2 bin TL para çalarak kaçtı. Yaşanan hırsızlık olayını fark eden ikamet sahipleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ikamet içerisinde ve sokakta detaylı çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde C.K., E.K. ve yabancı uyruklu A.O. isimli şahısların olduğunu tespit etti. Hırsızları yakalamak için harekete geçen ekipler, aynı gün içerisinde hırsızları çaldıkları malzemelerle yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan yabancı uyruklu A.O. sınır dışı edilirken, adliyeye sevk edilen C.K. ve E.K. isimli şüpheliler ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. (MB-
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