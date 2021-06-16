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16 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Bayrampaşa’da 1 kişinin öldüğü feci trafik kazası kamerada

Bayrampaşa’da 1 kişinin öldüğü feci trafik kazası kamerada

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Ticari Taksi Trafik Kazası Kamera Güvenlik Kamerası 

-Güvenlik kamerası

( İSTANBUL - ÖZEL) İSTANBUL

- Bayrampaşa'da dün akşam meydana gelen ticari taksi ile iki motosikletlinin kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 2 kişinin de ağır yaralandığı feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Edinilen bilgiye göre, dün akşam saat 21.30 sıralarında Bayrampaşa Altıntepsi Mahallesi Akpınar Caddesi ile Barış Sokak kesişiminde bir kaza meydana gelmiş, kazada Akpınar Caddesi'nden yokuş aşağı seyir halinde olan iki motosiklet ile Barış Sokak içerisinden caddeye dönüş yapan ticari taksi kafa kafaya çarpışmıştı. Çarpışma sonrası motosikletler üzerinde bulunan 3 kişi yola savrulmuştu. Kaza anı kamerada 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 2 kişinin de ağır yaralandığı kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde cadde üzerinde seyir halinde olan ve üzerinde 3 kişi bulunan motosikletliler, ara sokaktan caddeye çıkan ticari taksi ile kafa kafaya çarpıştığı görülüyor. Çarpmanın etkisiyle motosiklet üzerinde bulunan 3 kişi yola savruluyor. (SB-RU
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