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Bayram için ülkelerine giden Suriyeliler dönüyor
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26 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Bayram için ülkelerine giden Suriyeliler dönüyor

Bayram için ülkelerine giden Suriyeliler dönüyor

Suriyelilerin Cilvegözü sınır kapısından Türkiye’ye geçişi detay

Pasaport Kontrolü Jandarma Bayramlaşma Sınır Kapısı Hanlı 

-Suriyelilerin taksiye binmeleri
-Suriyeli vatandaşın babasını kucağında taşıması

( HATAY -ÖZEL)- Ülkelerine bayramlaşmaya giden Suriyeliler, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Türkiye’ye giriş yapıyor HATAY

- Kurban Bayramı’nı ülkelerinde geçiren Suriyelilerin Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye geçişleri bugün başladı.
5 Temmuz itibarıyla Suriye’ye bayramlaşmaya giden Suriyeliler bugün Türkiye’ye dönmeye başladılar. Sınır kapısında polis ve jandarma gözetiminde kayıtları yapılıp, pasaport kontrolünden geçen Suriyeliler, gümrük görevlilerinin nezaretinde tahsis edilen otobüslerle Türkiye’ye geçiyor.
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