Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
- Bayılan adam son anda balkondan düşmekten kurtarıldı

- Bayılan adam son anda balkondan düşmekten kurtarıldı

-Bayılan adamın kurtarılma görüntüleri

( YENİ DELHİ ) YENİ DELHİ

Sekte Bild Kamera Güvenlik Kamerası Gesi 


- Hindistan’da bayılan şahıs balkon kenarında metrelerce yüksekten yere çakılmaktan son anda kurtarıldı. Hindistan’ın Kerala eyaletine bağlı Kozhikode bölgesinde bayılan şahıs, metrelerce yüksekten yere çakılmaktan son anda kurtarıldı. Yerel basında yer alan haberlerde, Kerala Bankası’nın Edodi şubesinde sıra beklediği sırada bir kişi bilincini kaybederek, yaslandığı balkonun kenarından aşağı düşmekten, yanında sıra bekleyen başka bir kişinin atikliği sayesinden son anda kurtarıldı. Bayılan adamın, balkon kenarından sırt üstü şekilde geriye düştüğünü gören Thayyll Meethal Babu isimli kişi, adamı son anda ayaklarından yakaladı. Babu, daha sonra çevredekilerden yardım isteyerek, bilincini kaybeden adamı yukarı çekti. Çevrede bulunan güvenlik kamerası ise olağanüstü kurtuluşu anbean kaydetti.
Hastaneye kaldırılan şahsın, durumunun iyi olduğu bildirildi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
İnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştıİnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştı
Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…
Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement