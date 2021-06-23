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23 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Batman’da masanın üzerindeki cep telefonunu çalan hırsız kameralara yakalandı

Batman’da masanın üzerindeki cep telefonunu çalan hırsız kameralara yakalandı

-Hırsız güvenlik kameraya takılmasından detay

Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Hırsız Cep Telefonu 

- -Hırsız masa üstünden cep telefonu cebine koymasından detay
- -Hırsız olay yerinden gitmesinden detay
- -Genel detaylar

( BATMAN ) - BATMAN

- Batman'da, Çarşı Mahallesinde bulunan ayakkabı dükkanına müşteri kılığında giren hırsızın masa üstündeki cep telefonu çalama anı güvenlik kamerasına takıldı. Edinilen bilgiye göre olay Çarşı Mahallesinde meydana geldi. Ayakkabıcı dükkanına müşteri kılığında giren hırsız masanın üzerinden cep telefonu çalarak soğuk kanlılıkla iş yerinden ayrıldı. Hırsızlık anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Dükkan sahibi diğer müşterilerle ilgilendikten sonra masa üstünde cep telefonun olmadığını fark etti. Güvenlik kameralarını inceleyen iş yeri sahibi cep telefonun çalındığını fark etti. İş yeri sahibi durumu polise bildirmesi üzerine polis olay ile ilgili inceleme başlattı. (OA-AKK-Y)
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