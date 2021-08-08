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Batman’da hırsız marketin demir raflarını böyle çaldı
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8 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Batman’da hırsız marketin demir raflarını böyle çaldı

Batman’da hırsız marketin demir raflarını böyle çaldı

-Marketin bozulan kepeklerinden demir rafları çalan hırsızdan detay

Market Kamera Güvenlik Kamerası Hırsız 

- -Demir rafları alan hırsızdan detay detay
- -Demir rafları alan hırsızın kaçırmasından detay

( BATMAN ) BATMAN

- Batman'da sabah saatlerinde, Çamlıtepe Mahallesi'nde bir marketin demir raflarını çalan hırsız marketin güvenlik kamerasına takıldı. Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Batman Çamlıca Mahallesi'nde gerçekleşti. Hırsız, kepenkleri bozulan marketten demir rafları çalarken olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. (AK-AKK-Y)
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