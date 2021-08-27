Batman’da hastane bahçesindeki motosikleti çalan hırsız güvenlik kamerasında

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( BATMAN ) BATMAN



- Batman'da sabah saatlerinde Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bahçesine park edilen motosikleti çalan hırsız hastanenin güvenlik kamerasına yakalandı. Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinin bahçesinde gerçekleşti. Kimliği tespit edilemeyen motosiklet sahibi hastane bahçesine park ederek hastaneye girdi. Bunu fırsat bilen hırsız park halindeki motosikleti alıp kaçtı. Olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Polis zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

