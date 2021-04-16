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16 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Batman’da çocukların bayrak sevgisi

Batman’da çocukların bayrak sevgisi

Mobese kamera görüntüsünden detay

Kamera Güvenlik Kamerası Emniyet Müdürlüğü 

-Hasankeyf Emniyet Müdürlüğü duvarında asılı Türk bayraklarından detay
-2 Öğrenci çocuk yolda yürümesinden detay
-2 Öğrenci çocuk duvarda asılı Türk Bayrağını öpmesinden detay
-2 öğrenci çocuk Bayrağı öptükten sonra gitmesinden detay
-Genel Detaylar

( BATMAN ) BATMAN

- Batman’da yaşayan iki çocuğun okul dönüşü emniyet müdürlüğü duvarına asılı bulunan Türk bayrağını öpmesi güvenlik kamerasına yansıdı. Batman’ın Hasankeyf ilçesi sıra dışı bir bayrak sevgisine tanık oldu. İlçede yaşan ve yaşları 9 ile 10 arasında bulunan iki çocuk, okul çıkışı Hasankeyf İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün bulunduğu caddeden geçti. İlçe Emniyet Müdürlüğü duvarında asılı halde bulunan Türk bayrağını gören iki çocuk, bayrağın yanında durdu. Çocukların Türk bayrağını öpüp alnına koyması emniyet müdürlüğünün güvenlik kamaralarına yansıdı.
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