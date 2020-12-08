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08 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Batman’da camideki ayakkabı hırsızlığı kamerada

Batman’da camideki ayakkabı hırsızlığı kamerada

Güvenlik kamera görüntüsünden detay

Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Hırsız 

-Hırsız cami avlusundan detay
-Hırsız ayakkabı montuna koymasından detay
-Genel detaylar

( BATMAN ) - BATMAN

- Batman’da kent merkezinde bir camide yaşanan ayakkabı hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı. Edinilen bilgiye göre olay 19 Mayıs Camisinde meydana geldi. Cami cemaati gibi öğle namazı saatlerinde içeri giren kimliği belirsiz kişi, bir süre cami avlusunda ve çevresinde oyalanarak cemaatin içeri girmesini bekledi. Beğendiği ayakkabıyı montunun içine saklayan hırsız daha sonra olay yerinden rahat bir şekilde ayrıldı. Benzer yöntemler hırsızın aynı camiden üst üste ayakkabı çaldığı güvenlik kameralarından tespit edildi. Polis, hırsızın yakalanması için çalışma başlattı. (OA-YRT-
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