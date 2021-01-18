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18 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Batman’da bu kadarına da pes dedirten olay: Kedi barınağını çaldılar

Batman’da bu kadarına da pes dedirten olay: Kedi barınağını çaldılar

Güvenlik kamera görüntüsünden detay

Kamera Güvenlik Kamerası Hırsız Hayvan Sokak Hayvanları 

-Kedi kulübesi dükkanın önünde durmasından detay
-Hırsız kendi kulübesine gelip kulübeyi çalmasından detay
-Kulübeyi çalan hırsız olay yerinden uzaklaşmasından detay
-Kedi kulübesinin olduğu yere gelmesinden detay

( BATMAN ) BATMAN

- Batman'da hırsızlar, bir dükkanın önünde bulunan kedi kulübesi çalındı. O anlar güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Batman'da hayvanseverler tarafından bırakılan kedi barınağı kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı. Aydınlık Evler Mahallesinde sokak hayvanlarını korumak ve beslemek için hayvansever vatandaşlar tarafından mahalle ve kapı önlerine konulan hayvan barınakları hırsızların hedefi oldu. Sokak kedilerini beslemek ve korumak için iş yeri çalışanları tarafından kapı önüne konulan kedi barınağı, hırsızlar tarafından çalındı. Bu kadarına da pes dedirten olay güvenlik kameralarına yansıdı. (OA-YRT-
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