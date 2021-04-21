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21 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Batman'da bisikletli çocuğun ölümden saniyelerle kurtulduğu anlar kamerada

Batman'da bisikletli çocuğun ölümden saniyelerle kurtulduğu anlar kamerada

Güvenlik kamera görüntüsünden detay

Kamera Güvenlik Kamerası Beton Mikseri Bisiklet 

-Çocukların cadde oynamasından detay
-Beton Miksel aracı gelmesinden detay
-Bisikletli çocuk kamyon altından son anda kurtulmasından detay
-Genel detaylar

( BATMAN ) BATMAN

- Batman'da bisikletli bir çocuk, beton mikserine yandan çarptı. Çocuğun ölümden döndüğü anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Batman merkez Korık Mahallesi’nde ilerleyen beton mikserini gören 2 çocuk hızla karşıya geçti. Bu sırada bisikletle yoldan geçen çocuk, beton mikserinin altına kalmaktan saniyelerle kurtulup araca yandan çarptı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.
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