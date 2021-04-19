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19 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Batman’da akılalmaz hırsızlık: 1 saat arayla aynı aracı 2 kez soydular...O anlar kamerada

Batman’da akılalmaz hırsızlık: 1 saat arayla aynı aracı 2 kez soydular...O anlar kamerada

Hırsızlığın yaşandığı cadden detay

Ne Var Ne Yok Güvenlik Kamerası Dizüstü Bilgisayar Hırsız Cep Telefonu 

-Güvenlik kamerasına takılan hırsızlardan detay
-Hırsızların arabaya girmesinden detay
-Hırsızların olay yerinden kaçmasından detay
-Olay yerine gelen polislerden detay
-Genel detaylar

( BATMAN ) BATMAN

- Batman’da park halindeki aracın camını kıran hırsızlar, araç içerisinde bulunan cep telefonu, dizüstü bilgisayar çaldı. Bir saat sonra tekrar aracın yanına gelen hırsızlar, bu defa da değerli eşyaları çalıp kayıplara karıştı. Hırsızlık anı çevrede bulunan güvenlik kamaralarına saniye saniye yansıdı. Batman merkez Bahçelievler Mahallesinde park halinde bulunan bir araç hırsızların hedefi oldu. Sabah saat 05.00’da araç camını kıran hırsızlar önce cep telefonu ve dizüstü bilgisayarı çalarak olay yerinden hızla ayrıldı. Araçta başka değerli eşyaların da olduğunu düşünen hırsızlar, bir saat sonra tekrar hırsızlık yaptıkları yere geldi. Şahıslar, araçta ne var ne yok hepsini alıp kayıplara karıştı. Olay anı bir evin güvenlik kamerasına yansırken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. (OA-YRT
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