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Batman’da akaryakıt istasyonunda hırsızlık anı kamaralara yansıdı
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1 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Batman’da akaryakıt istasyonunda hırsızlık anı kamaralara yansıdı

Batman’da akaryakıt istasyonunda hırsızlık anı kamaralara yansıdı

-Marketten ve hırsızlardan detay

Alışveriş Kamera Güvenlik Kamerası Akaryakıt İstasyonu Hırsız 

--Birinci hırsızın market görevlisini kasada tutmasından detay
--İkinci hırsızın telefon aksesuarlarını çalmasından detay
--Genel detay

( BATMAN ) BATMAN

- Batman'da bir akaryakıt istasyonun market bölümüne giren iki hırsız telefon aksesuarları çalarken güvenlik kameralarına takıldı. Edinilen bilgiye göre olay, bir akaryakıt istasyonun market bölümünde meydana geldi. Kimlikleri belirlenmeyen iki kişi akaryakıt istasyonun market bölümüne sözde alışveriş yapmak için girdi. Biri market görevlisini kasada oyalarken ikinci hırsız telefon aksesuarların olduğu reyonda hırsızlık yaptı. Olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. (AK-AKK-Y)
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