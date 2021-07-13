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Başkentte oto galericilik görünümü altında tefecilik yapan 14 kişi yakalandı
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13 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Başkentte oto galericilik görünümü altında tefecilik yapan 14 kişi yakalandı

Başkentte oto galericilik görünümü altında tefecilik yapan 14 kişi yakalandı

-operasyondan görüntüler

( ANKARA ) ANKARA

Operasyon Döner Bıçağı Gayrimenkul Kredi Kartı Gözaltı 


- Ankara’da oto galeri işletiyormuş gibi görünüp vatandaşlardan yüksek miktarda senet alan ve evlerine ipotek koyarak haksız kazanç sağladığı tespit edilen 14 şahıs yapılan eş zamanlı operasyonla yakalandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şehirde oto galericilik adı altında araç alım satımı göstererek vatandaştan yüksek miktarda senet alan, gayrimenkullerine ipotek koyarak haksız kazanç sağlayan, kuyumculuk ve emlakçılık adı altında komisyon karşılığında POS cihazları ile kredi kartından para çekimi yapan 14 kişiyi tespit etti. Harekete geçen ekipler, düzenledikleri eş zamanlı operasyonla belirledikleri şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Operasyonda; 45 adet senet, 3 adet kılıç, 1 adet döner bıçağı, 1 adet bıçak, 22 adet POS cihazı, 2 adet kaşe, 17 bin 500 TL nakit para ve çok sayıda fişek ile evrak ele geçirildi. (ALİ-BC -
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