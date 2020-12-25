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25 Aralık 2020 Cuma günü yayınlandı
Başkent'te yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu

Başkent'te yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu

- Zanlının bazanın altında yakalanması

Sahte İçki Alkollü İçki Yılbaşı Bandrol Kaçak İçki 

--Yapılan aramalardan görüntü
-- Genel ve detay

( ANKARA )- 29 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda bazanın altına saklanan zanlının yakalanma anları kameraya yansıdı ANKARA

- Başkent'e piyasaya sahte alkol süren bir şebekeye yönelik sabah saatlerinde 29 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şuçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaklaşan yılbaşı sebebi ile alkollü içki satışının artacağı, buna bağlı olarak da piyasaya sahte alkollü içki sürülebileceği, sahte içkilerin vatandaşların sağlığını tehlikeye soktuğu ve ölümlere sebebiyet vermesi üzerine çalışma başlattı. Sahte alkollü içkilerin piyasaya sürülmesini engellemek ve piyasaya sürenlerin yakalanmasını sağlamak için yapılan çalışmalarda yapılan tespitler üzerine sabah saatlerinde operasyon için düğmeye basıldı. Yapılan çalışmalarda bazı kişilerin ülkeye kaçak yollardan girişi yapıldığı değerlendirilen metil alkol, etil alkol ve sahte alkol yapımında kullanılan diğer malzemelerle merdiven altı tabir edilen yerlerde alkollü içki (rakı, viski, votka) yapıldığı anlaşıldı. Yapılan sahte içkilerin pet şişelere ve boş içki şişelerine dolumu yapılarak sahte kapak ve TAPDK bandrol yapıştırmak sureti ile piyasaya sürüldüğü ortaya çıktı. Kaçakçılık ekiplerinin yaptıkları tespitlerin ardından kaçak içkileri piyasaya sürdüğü tespit edilen 2 örgüt lideri, 4 örgüt üyesi ve örgütün alt kademesinde yer alan 26 zanlı olmak üzere toplam 32 şüphelinin yakalanması ve içki üretiminde kullanılan malzemelerin bulunduğu belirlenen toplam 29 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Düzenlenen operasyonda belirlenen adresler tek tek arandı. Yapılan aramalar sırasında bir evde bazanın altına saklanmaya çalışan bir şüpheli gözaltına alındı.
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