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10 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Başkent'te tematik korona virüs denetimleri devam ediyor

Başkent'te tematik korona virüs denetimleri devam ediyor

Denetimlerden görüntü

Milli Piyango Belediye Başkanı Sivil Toplum Allah İnternet Kafe 

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( ANKARA )- Altındağ Kaymakamı Atilla: “Açıklanan haritada Ankara sarıydı ama bizim mavi hedefimiz var” ANKARA

– Altındağ Kaymakamı Cumali Atilla, “Bizim de amacımız rehberlik etmek. Vatandaşlarımızın, esnaflarımızın kurallara uyması, sorumlu davranması hususunda rehberlik etmek için bugün buradayız” dedi.
İçişleri Bakanlığı’nın açıklamış olduğu ‘Dinamik Denetim Süreci Modeli’ kapsamında Altındağ Kaymakamı Cumali Atilla, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ve ilçe emniyet ekipleri ile birlikte Altındağ ilçesinde denetimlerde bulundu. Parkları, internet kafeleri, nikah ve düğün salonlarını denetleyen Kaymakam Atilla, denetimler sonrasında yaptığı açıklamada şunları kaydetti:“İçişleri Bakanlığımızın tematik denetim genelgesi kapsamında bugün biz burada belediye başkanımız ve denetim ekiplerimizle birlikte Altındağ'ımızın her alanında yalnızca park değil, bugünün teması olan parklar, lunaparklar, internet kafeler, nikah ve düğün salonları, iddia, milli piyango ve ganyan bayileri olmak üzere bütün arkadaşlarımız Altındağımızın bütün alanlarında günün teması olan yerlerde denetimlerimiz devam ediyor. Vatandaşlarımız havaların ısınmasıyla birlikte parklarda çocuklarını alıp parklara getirmek zorunda kalıyorlar işin doğrusu. Pandemi süreci çok uzadı. Çocuklar evlerde sıkılmaya başladı.
Biz hem çocuklarımızın anne babalarına bu konuda uyarılarımızı da yaptık. Normalleşme sürecine geçebilmemiz için bütün vatandaşlarımızın pandemiyle ilgili mücadelede uyması gereken kurallara harfiyen uyması gerekir. Kontrollü Normalleşme sürecindeyiz. Sağlık Bakanlığımızın açıkladığı harita var. 15 gün önce açıklanan haritada Ankara sarıydı ama bizim mavi hedefimiz var. İnşallah denetim ekiplerimizin yapacağı hassas denetimler ve vatandaşlarımızın kurallara uymasıyla bu hedefimize ulaşmak için gayret ediyoruz. Daha önceki normal denetimlerimizin artık modeli de değişti. Artık İçişleri Bakanlığımız 'Dinamik Denetim' modeline geçiş yaptı. Bütün kamu kuruluşlarının görevleri, sivil toplum kuruluşları, odaların başkanları üyeleri sahada. İnşallah hep birlikte bu pandemi sürecini en kısa zamanda en az hasarla atlatırız.
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