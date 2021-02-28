Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Başkent'te Rusya uyruklu iki genç tren vagonlarını boyarken yakalandı

Başkent'te Rusya uyruklu iki genç tren vagonlarını boyarken yakalandı

Olay anından güvenlik kamerası görüntüleri

Sosyal Medya Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Polis Ekipleri 

-Fotoğraflar

( ANKARA ) ANKARA

- Rusya vatandaşı iki genç, Ankara metrosunun deposundaki vagonları boyarken güvenlik ekiplerine yakalandı. Olay anları güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, Ankara Metrosu’na ait trenlerin depolandığı Macunköy’deki depoda meydana geldi. Rusya’dan Ankara’ya gelen iki graffitici, gece vakti Ankara Metrosun’un Macunköy’de bulunan deposuna örgü telleri keserek girdi. Graffiticiler, tren vagonlarının boyandığı fark eden güvenlik görevlileri tarafından yakalandı. Kimlikleri belirlenen gençlerin Rusya vatandaşları olan Nikita V. ve Dmitry G isimli oldukları tespit edildi. Nikita V. ve Dmitry G’nin bu olayı sosyal medya üzerinden para kazanmak için yaptıkları öğrenildi. Rusya’dan gelen ve yanlarında çok sayıda sprey boya bulunan iki genç, polis ekiplerine teslim edildi. Olay hakkında inceleme başlatıldı. Olayla alakalı konuşan yetkiler ise bu tür olayların sıkılıkla yaşandığı, özel malzemelerle temizlenen trenlerin ise iki gün boyunca hizmet veremediğini, olayı gerçekleştirenlerin genellikle yabancı uyruklu olduklarının bilgisini verdi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı