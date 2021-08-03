Başkent'te kundaklama olayı güvenlik kamerasına yansıdı

-Apartman Yöneticisi Nazlı'dan röportaj

-Bina Sakini Çiğdem Bıçakçı'dan röportaj

-Genel ve detay görüntüler



( ANKARA )- Binanın önündeki çalılıklarda yangın çıkaran kişi bina sakinlerine korku dolu anlar yaşattı ANKARA



- Ankara’nın Keçiören ilçesinde yoldan geçen bir kişi binanın önündeki çalılıkları elindeki çakmakla ateşe verdi. Yoldan geçen bir vatandaşın suyla yaptığı ilk müdahalenin ardından kontrol altına alınan yangın, bina sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Olay geçtiğimiz Salı günü Ankara’nın Keçiören ilçesi Kamil Ocak Mahallesi Ertaş Sokak’ta bulunan Sıla Apartma’nında saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yoldan geçen bir kişi, sigarasını yakmak için çıkardığı çakmakla Sıla Apartmanı’nın önünde bulunan çalılıkları ateşe verdi. Henüz kimliği belirlenemeyen kişinin yol açtığı ateş kuru çalılıklarda kısa sürede büyüdü. Bunun üzerine yoldan geçen bir vatandaş Sıla Apartmanı sakinlerine yangının haberini verdi. Ardından yangın, olayı bina sakinlerine haber veren vatandaşın ilk müdahalesinin ve bina sakinlerinin çabalarıyla kısa sürede kontrol altına alındı. Yaşadıkları şokun ardından güvenlik kamerasına bakan bina sakinleri yangının kasten çıkarıldığı kanısına vardı. "Sabotaj girişimi oldu, yakalanmasını istiyoruz" Sıla Apartmanı’nın yöneticisi Nazlı, öncesinde olaydan hiç haberi olmadıklarını ifade ederek şunları söyledi: “Komşular falan da görmemişler. Kameramız bozuktu o ara. Ama orayı almış. Bir tane adam bu kenardan geliyor. İlk önce cebinden çakmağını çıkarıp sigarasını yakıyor. Sonra bu tarafa gelince bile bile burayı ateşe veriyor. Sonra buralar tutuşunca buradan geçen bir vatandaş binanız yanıyor diye zillere basıyor. Hemen biz aşağı indik. O vatandaş bizim buradaki musluk ve hortumumuzla biz inene kadar müdahale edip söndürüyor. Biz hafta sonra kameramızı yaptırınca baktık ki bile bile yakıyor. Sabotaj girişimi oldu. Yakalanmasını istiyoruz, şikayetçi olacağız.” "Bilerek isteyerek yapılmış" Bina sakini Çiğdem Bıçakçı bir kişinin yoldan geçerken telaşlı bir şekilde ziline basıp, dışarı yangın çıktığının haberini verdiğini dile getirerek, “Önce ben inanmadım dolandırıcıdır falan diye. Orada musluk var, hemen söndürebilirsiniz. Bir üst komşumuzu aradım camdan bakın görüyor musunuz bir şey diye. Ulaşamayınca dışarı çıkıp baktım ki bayağı alev alan bir yangının söndürüldüğünü gördüm. Daha sonra o gün kamerada sıkıntı vardı. Kızımın bisikleti kaybolmuştu. Not etmiştim tarihi ve saati. İndik baktık bir kişi geliyor elinde alışveriş poşeti ile önce sigarasını yakıyor sonrasında köşeden direkt çakmağı ateşliyor ve arkasına bakmadan gidiyor. Ardından sağ olsun bir tane beyefendi geliyor koştur koştur yangın var diye. Bilerek isteyerek yapılmış” diye konuştu.

(MC-

