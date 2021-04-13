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13 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Başkent'te 4 kişinin yaralandığı feci kaza kameralara yansıdı

Başkent'te 4 kişinin yaralandığı feci kaza kameralara yansıdı

-Güvenlik kamerası

Hastane Trafik Kazası Güvenlik Kamerası Direksiyon Trafik Levhası 

--Kazadan görüntü

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana gelen 4 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı. Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Mareşal Çakmak Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana gelen kazada 06 BAS 241 plakalı araç sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce trafik levhasına çarptı ardından da devrildi. Kazada araçta bulunan E.C.Ü., K.G.Ü., Ş.Ü. ve G.Ü. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Yaşanan kaza güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. (GE-BC -
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