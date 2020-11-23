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23 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Başkent polisinden hırsızlık operasyonu

Başkent polisinden hırsızlık operasyonu

zanlının görüntüsü

( ANKARA ) ANKARA

Tahkikat Hırsızlık Operasyonu Akalan Güvenlik Kamerası Hırsız 


- Başkent’te 6 ayrı eve girip hırsızlık yapan D.G. isimli şahıs emniyet ekiplerinin yaklaşık 200 adet güvenlik kamerasını incelemesi sonucunda yakalanarak, tutuklandı. Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalarda son 1 haftada ilçe genelinde 6 ayrı eve girip hırsızlık yapan D.G., izlenilen 200’e yakın güvenlik kamera takibi neticesinde yakalandı. Güvenlik kameralarının takibi sonrasında bindiği aracı tespit eden ekipler yapılan başarılı operasyon ile D.G. isimli şahsı, aracında yakaladı. Şahsın yakalandığında ise hırsızlık yaparken giydiği kıyafetlerin üzerinde olduğu tespit edildi. Daha önce de, evden, iş yerinden ve otodan olmak üzere çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edilen D.G. hakkındaki tahkikat devam ediyor.
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