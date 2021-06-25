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25 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Başkent'in alışveriş sokağındaki yangın kundaklama çıktı

Başkent'in alışveriş sokağındaki yangın kundaklama çıktı

Yangının çıktığı andan güvenlik kamerası görüntüsü

Alışveriş A Haber Kamera Güvenlik Kamerası Polis Ekipleri 

-Yanan tezgahlardan görüntü
-Tezgah sahibinin açıklaması

( ANKARA ) ANKARA

- Başkent'in en tanınmış alışveriş sokaklarından olan Çıkrıkçılar Yokuşu’nda sabah saatlerinde kundaklama sonucu çıkan yangında çok sayıda tezgah kullanılamaz hale geldi. Ankara Altındağ’da Çıkrıkçılar Yokuşu olarak bilinen alışveriş sokağında çıkan yangında çok sayıda tezgah kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye erlerince binaya sıçrayan yangın güçlükle söndürüldü. Polis ekiplerince yapılan güvenlik kamerası incelemeleri sonucunda olayın kundaklama olduğu ortaya çıktı. Yangından etkilenen bir işyeri çalışanı, “Yaklaşık 13-14 senedir belediyeye tezgahımızı kiralıyorduk. Dükkanı çeken güvenlik kameralarımız vardı. Gece saat 3.50 sıralarında abimin beni aramasıyla haberimiz oldu. Geldiğimizde polis ve itfaiye ekipleri buradaydı. Tezgahlarımın hepsi yanmıştı. Yaklaşık 450 bin Türk Lirası zararım var. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden yetkililer geldi. Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ziyaret etti. Belediye Başkanına isteklerimi ilettim. Buradan 5 tane ev geçiniyor. Bir an önce tekrardan tezgahımı kurmak istiyorum” ifadelerine yer verdi. Yangınla ilgili polis ekiplerinin çalışma başlattığı öğrenildi.
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