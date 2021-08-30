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Başkan Yılmaz’dan Anıtkabir ziyareti
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30 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Başkan Yılmaz’dan Anıtkabir ziyareti

Başkan Yılmaz’dan Anıtkabir ziyareti

Başkan Yılmaz ve gençlerin Anıtkabir'e gelmesi

Belediye Başkanı Saygı Duruşu Meclis Kabir Ziyareti Altın 

-Anıtkabirden görüntüler
-Başkan Yılmaz'ın mozaleya çiçek koyması ve saygı duruşu
-Başkan Yılmaz ve gençlerin eski meclisi ziyareti
-Başkan ve gençlerin özel trene binmek için gara gelmesi
-Başkan Yılmaz'ın açıklaması

( BALIKESİR )-Başkan Yılmaz, gençlerle Anıtkabir’de BALIKESİR

- 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında 99 gençle birlikte Anıtkabir’e giderek Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine çelenk bırakıp saygı duruşunda bulunan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz “Türkiye’nin en genç büyükşehir belediye başkanı olarak gençlerimizle birlikte burada olmaktan çok mutluyum.” dedi.
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusunun, 26 Ağustos’ta başlayıp 30 Ağustos’ta zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin 99. yılında, gençlerle birlikte Anıtkabir’deydi. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Dumlupınar Üniversitesi, Türkiye Kent Konseyleri Birliği ve Balıkesir Kent Konseyi iş birliğinde gerçekleştirilen Zafer Bayramı programı, Başkan Yücel Yılmaz’ın 29 Ağustos 1924’te Zafer Treni’nin hareket ettiği saat olan 13.07’de Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine çiçek sunmasıyla başladı.
30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99’uncu yıldönümü nedeniyle Türkiye’nin birçok yerinden Türkiye Kent Konseyleri Birliği çatısı altında bulunan Gençlik Meclisi’nde görev yapan gençlerle birlikte Anıtkabir’i ziyaret ederek Aslanlı Yol’da yürüyen Başkan Yücel Yılmaz’a; AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı da eşlik etti. Başkan Yücel Yılmaz ve beraberindeki heyet, Anıtkabir ziyaretinin ardından; Beştepe’de bulunan Devlet Mezarlığı’nı, Kurucu Meclisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni de ziyaret etti. Başkan Yılmaz: 100. Yıla emin adımlarla gençlerimizle birlikte yürüyoruz Bu anlamlı programda yer almaktan dolayı gurur duyduğunu ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz “Büyük Taarruz’un 99 yıllık geçmişini temsilen 99 gencimizle, 100. yıla emin adımlarla yürüyoruz. Başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere; tüm kahramanlarımızı yad etmek ve minnetle anmak için gençlerimizle beraber huzurlarına geldik. Ben de Türkiye’nin en genç büyükşehir belediye başkanı olarak gençlerimizle birlikte burada olmaktan çok mutlu ve gururluyum. 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu vatan uğruna canlarını veren, kan döken tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.

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