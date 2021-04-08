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08 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Başkan Tahmazoğlu, sağlık çalışanlarını unutmadı

Başkan Tahmazoğlu, sağlık çalışanlarını unutmadı

Hastaları ziyaretten detaylar

Belediye Başkanı Fedakarlık Akarca Sağlık Çalışanları 

-Sağlık çalışanlarına çiçek verilmesinden detaylar
-hastalara ve yakınlarına çiçek verilmesinden detaylar
-belediye başkanıyla röportaj
-genel detaylar

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Dünya Sağlık Günü sebebiyle Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ni ziyaret ederek sağlık çalışanlarına, hastalara ve refakatçilere karanfil dağıttı.
Özellikle pandemi döneminde fedakarca çalışarak salgının yükünü omuzlarında taşıyan sağlık çalışanlarını Dünya Sağlık Günü’nde unutmayarak Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde ziyaret eden Başkan Mehmet Tahmazoğlu, hastalara şifa, sağlık çalışanlarına ise görevlerinde başarılar diledi. Sağlık her şeyden önemli Başkan Mehmet Tahmazoğlu, sağlık çalışanlarının özellikle pandemi döneminde büyük fedakarlıklar gösterdiğini belirterek, “Dünya Sağlık Günü nedeniyle, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ni ziyaret ettik. Başhekimimiz ile birlikte sağlık çalışanlarımızı ve hastalarımızı ziyaret ettik. Sağlık her şeyden önce gelir. Öncelikle herkese sağlıklı günler diliyorum. Sağlık çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Genelde ve pandemi döneminde çok büyük fedakârlıklar göstererek hastalarımız için ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Onlara bir kez daha teşekkür ediyor, hastalarımıza da acil şifalar diliyorum” diye konuştu.

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