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Başkan Tahmazoğlu'ndan bayram öncesi anlamlı ziyaret
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19 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Başkan Tahmazoğlu'ndan bayram öncesi anlamlı ziyaret

Başkan Tahmazoğlu'ndan bayram öncesi anlamlı ziyaret

-Bayramlaşma programından detaylar

Şehit Cennet Şehit Aileleri Irak 

--Şehitlik ziyaretinden detaylar
--Şehit ailesi ziyaretinden detaylar

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Vali Davut Gül ile birlikte Kurban Bayramı öncesinde şehit mezarlığını ve şehit ailelerini ziyaret etti. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Vali Davut Gül, Şehitkâmil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu,İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hüseyin Bekmez ile birlikte Kurban Bayramı öncesinde şehitliği ziyaret ederek şehitlerimizin mezarlarına karanfil bıraktıktan sonra şehit ailelerini evlerinde ziyaret ettiler. "Şehitlerimizi rahmetle anıyorum" Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, ülkemiz için canlarını feda eden şehitleri rahmet ve minnetle andığını belirterek, “Öncelikle tüm vatandaşlarımızın mübarek Kurban Bayramını kutluyorum. Kurban demek rabbimize ve birbirimize yakınlaşma demek. Arife gününde şehit ailelerimizi Valimiz Davut Gül ile birlikte ziyaret ettik. Bu cennet vatan için canlarını seve seve feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, Gazilerimize de şükranlarımızı iletiyorum. Allah onlardan razı olsun. Bu vesile ile tekrar tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramını kutluyor herkese sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir bayram geçirmesini diliyorum” dedi.

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