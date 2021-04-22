Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Başkan Şenel ve eşinin vurulmasında yeni gelişme

Başkan Şenel ve eşinin vurulmasında yeni gelişme

Burdur Adliyesi.

İlk Müdahale Uyuşturucu Belediye Başkanı Yurt Dışı Silahlı Saldırı 

-Belediye başkanı mümtaz Şenel in açıklaması.
-detaylar.

( BURDUR )- Tutuklu yargılanan 3 kişiden biri tahliye edildi- Saldırgan Evren Erdem, yaraladığı başkanın eşinden af diledi- “Hanımefendinin beni Allah katında affetmesini istiyorum. Hakkını helal etmesini istiyorum”- "Belimde ikinci bir silahım daha vardı. Öldürmek isteseydim tek kurşunla yapardım" BURDUR

- Burdur'un Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşi Fatma Şenel'in geçen yıl evlerinde silahlı saldırıya uğramasına ilişkin 3'ü tutuklu 9 sanığın yargılandığı dava başladı.
Şenel ailesine gerçekleştirilen silahlı saldırı davasında Evren Erdem ile Deniz Bağ’ın tutukluluk halleri devam ederken, Şenol Gürcan ise tahliye edildi. Bir yıl sonra ilk duruşma yapıldı İlk duruşması bugün Burdur Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşi Fatma Şenel, CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker ve Avukatları Ramazan Gedik eşlik etti. Sanıklar Evren Erdem, Şenol Gürcan ve Deniz Bağ ise tutuklu oldukları Burdur E Tipi Kapalı Cezaevi’nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile duruşmaya katıldı.
“Öldürmek için ateş etmedim” Duruşmada ifade veren saldırgan Evren Erdem, kendisine yapılan suçlamaları kabul ettiğini, Başkan Mümtaz Şenel’e öldürmek için ateş etmediğini, amacının öldürmek olsaydı bu kadar ateş etmeyeceğini söyledi.

Kasten Adam Öldürmeye teşebbüs ile Konut Dokunulmazlığına ihlalden yargılanan ve tahliyesini istemeyen Evren Erdem, “Ben belediyenin kiracısıyım, aslında ne belediye başkanı beni tanır ne de ben kendisini tanırım. Bana otelde uyuşturucu satıyor, fuhuş yaptırıyor diye iftira attılar. Ben böyle bir şey yapmadım. Başkan yakınındakilerin dolduruşuna geldi. Başkan benim ekmeğim ve aşımla oynadı. Sürekli ihbar ediyorlardı oteli fuhuş yapılıyor, uyuşturucu kullanılıyor diye. 5-10 günde bir polis gelip oteli basıyordu. Bundan ötürü başkana kızgındım. Benim onurumla, şahsiyetimle oynadığı için başkanı vurdum. Beni delirttiler, çıldırttılar. Ben kapıyı çaldığımda Belediye Başkanı kapıyı açtı. Açar açmaz silahımı çekip ateş etmeye başladım. O an eşi ‘yeter’ diye bağırdı. O an durdum. Biz de aman diyene kurşun sıkılmaz. Yoksa belimde ikinci bir silahım daha vardı. Öldürmek isteseydim tek kurşunla yapardım. Bir hanımefendinin, olayla ilgisi olmayan birinin yaralanması beni derinden üzdü. Hanımefendinin beni Allah katında affetmesini istiyorum. Hakkını helal etmesini istiyorum” dedi.
Silahlı saldırı olayı ile ilgili görülen davanın ilk duruşmasında üzerine atılı suçu kabul etmeyen ve beraatını talep eden sanıklardan Şenol Gürcan, bir yıl içeride olduğunu beyan etti. Mahkeme heyeti tutukluluk hali göz önünde bulundurularak Şenol Gürcan’ın yurt dışı çıkış yasağı ile tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine, Evren Erdem ile Deniz Bağ’ın ise tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Mücadelemiz devam edecek Duruşma çıkışı açıklama yapan Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel, "Sanıklardan bir tanesi tahliye oldu. Tutuklu zaten 3 tane sanık vardı. Adalete güveniyoruz ve adaletin kestiği parmak acımaz diyoruz. İnşallah hayırlı olur. Kaldığımız yerden mücadelemize devam edeceğiz" diye konuştu.
Burdur’un Yeşilova Belediye Başkanı CHP’li Mümtaz Şenel (68), Koyunlar Çeşme Mahallesi’ndeki evinde 20 Nisan 2020 tarihinde gece 04.40 sıralarında gelen kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırganlar, kapıyı açan Başkan Mümtaz Şenel’e tabancayla 5 el ateş açmış, Başkan Şenel’i her iki bacağından eşi Fatma Şenel’i (64) ise ayağından vurduktan sonra kaçıp kayıplara karışmışlardı. Bacaklarından vurulan çift, Yeşilova Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalenin ardından Burdur Devlet Hastanesi’ne sevk edilmişti. Başlatılan soruşturma kapsamında, Mülkiyeti Yeşilova Belediyesine ait Salda Gölü Kayadibi mevkisiinde yer alan Otelin işletmecisi ve beraberindeki çalışanlarının karıştığı olayla ilgili 9 kişi gözaltına alınmış ve gözaltına alınan otel İşletmecisi Evren Erdem, yanında çalışan Şenol Gürcan ve Deniz Bağ tutuklanarak cenaze evine gönderilmişti.
loading...
İlgili Foto Galeriler
İçişleri açıkladı! İşte üç büyükşehir belediye başkanının görevden alınma gerekçeleriİçişleri açıkladı! İşte üç büyükşehir belediye başkanının görevden alınma gerekçeleri
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Ankara'da kanlı infaz! 2 ölüAnkara'da kanlı infaz! 2 ölü
'Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim''Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim'
Okul yolunda anne ve kızına silahlı saldırıOkul yolunda anne ve kızına silahlı saldırı
Küfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdıKüfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement