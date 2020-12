Başkan Sandal, Uzundere'deki depremzedeleri unutmadı

-aileleri ziyaret

- Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, İzmir depremi sonrası yaşamlarına geçici olarak Uzundere toplu konutlarında devam eden aileleri tek tek ziyaret ederek, yeni yıllarını kutladı. Toplu konutlarda yaşayan çocuklara da sürpriz hediyeler dağıtan Başkan Sandal, “Sizi çok özledik. Siz olmadan Bayraklı eksik. Bir an önce kalıcı konutlarınıza yerleşmenizi diliyorum. Sadece bugün değil, her zaman yanınızda olacağız” dedi.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, önceki gün konteyner kentte yaptığı yeni yıl ziyaretlerini dün Uzundere toplu konutlarında sürdürdü. Deprem sonrası geçici konutlara taşınan vatandaşların dairelerini tek tek ziyaret eden Başkan Sandal, sosyal medyanın ünlü blog yazarları Ayça Aydın ve Melisa Akpolat ile birlikte ailelere; gıda, hijyen, kırtasiye, kıyafet ve oyuncaklardan oluşan yılbaşı paketleri dağıttı.

Vatandaşlarla sohbet edip, onların taleplerini dinleyen Başkan Sandal, “Her türlü ihtiyacınızda size bir telefon kadar yakınız. Lütfen bizi aramaktan çekinmeyin. Sonuna kadar yanınızda olacağız” dedi.

Başkan Sandal’ın ziyaretleri karşısında memnuniyetlerini ifade eden vatandaşlar, “Kimsenin yapamayacağını siz yaptınız. Her türlü ihtiyacımız karşılanıyor. Sizin sayenizde iyiyiz. Yaptığınız çalışmalarla dünyaya örnek oluyorsunuz. Yeni evlerin inşaatı tamamlanınca hemen Bayraklı’ya geri dönmek istiyoruz. Bugüne kadar yaptığınız desteklerden ve yanımızda olmanızdan dolayı çok teşekkür ederiz. Emeğiniz ödenmez. Sizi çok seviyoruz. Bayraklılı olmaktan gurur duyuyoruz” dedi.

Başkan Sandal, “Tüm çabamız bir an önce kalıcı konutlarınıza, Bayraklı’ya geri dönmeniz için. Her türlü ihtiyacınızda size hizmet etmek için her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz. Sadece bugün değil, kalıcı konutlarınıza yerleştiğinizde de hep beraber olacağız. Kriz bitti ancak süreç devam ediyor. Komşularımızı hiç yalnız bırakmayacağız. Elimizden ne geliyorsa yapacağız. Sizi çok özledik, Bayraklı siz olmadan eksik. 2021’de yeniden kalıcı yuvalarınıza dönmenizi temenni ediyorum. Bayraklı Belediyesi sizin belediyeniz ve biz sizin için buradayız. Bugün olduğu gibi yarın da yanınızda olacağız. Yeni yılın size sağlık ve huzur getirmesini diliyorum” diye konuştu.





