Başkan Çerçioğlu ve Günel gençlerle bir araya geldi

-Özlem Çerçioğlu ve Ömer Günel sahneden görüntüleri



( AYDIN ) AYDIN



- Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Halkçı Liseliler tarafından Ada Camping’de düzenlenen Emre Meşeci İl ve İlçe Başkanları Eğitim ve Dayanışma Kampı’nı ziyaret etti. Moderatörlüğünü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun özel danışmanı Dr. Recep Cengiz’in yaptığı söyleşiye de katılan Başkan Çerçioğlu ile Günel deneyimlerini öğrencilerle paylaştı. Davutlar Mahallesi Sevgi Plajı’nda bulunan Ada Camping’de, Emre Meşeci İl ve İlçe Başkanları Eğitim ve Dayanışma Kampı sona erdi. Türkiye’nin farklı kentlerinden gelen Halk-Lis’li öğrencilerin katıldığı eğitim kampında çeşitli atölye çalışmaları, folklor gösterileri, münazara, sunumlar ve spor faaliyetleri gerçekleştirildi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel eğitim kampını ziyaret ederek liseli öğrenciler ile bir araya geldi. Ziyarette öğrenciler Başkan Çerçioğlu ile Günel’i büyük bir coşku ile karşıladı. İki başkan öğrencilerle bir süre sohbet ettikten sonra liseli gençlerin sorularını yanıtladı. Söyleşide Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Öncelikle sizleri Kuşadası’nda misafir ettiğimiz için çok mutluyum. Biz her zaman 'Cumhuriyet Halk Partisi iktidara yürüyor' diyoruz. Sizleri görünce bunu ruhumda hissettim. Bir ilçe belediyesinin Büyükşehir Belediyesi ile ortak çalışabilmesi, hizmet üretmesi açısından çok önemli. Göreve geldiğimiz günden beri Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Özlem Çerçioğlu ile uyum ve iş birliği içerisinde çalışıyoruz. Bu sayede 2,5 yılda Kuşadası’nda çok önemli işler başardık. Z kuşağı olarak adlandırdığımız gençler önümüzdeki seçimde çok etkili olacak. Bu nedenle Kuşadası Belediyesi olarak Aydın Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa 3 önemli projeye imza attık. İlk olarak İstasyon Kuşadası adı altında yeni nesil bir eğitim merkezi kurduk. Google şu an bu eğitim merkezinin resmi destekçisi. Sizin gibi genç arkadaşlarımız dijital dünyaya ilişkin eğitimlerini burada sürdürebilecekler. İkinci önemli projemiz Ada Camping oldu. Değişen turizm anlayışı doğrultusunda Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi ekipleri 4 ay gibi kısa bir sürede kamp alanını tamamladı. Son olarak Kuştur’da hayata geçireceğimiz Kampinova’nın çalışmalarına başladık. Dünyada artık çalışanların yüzde 40’ı zamana ve mekâna bağlı kalmaksızın dijital göçebe olarak çalışıyor. Türkiye’nin en önemli turizm kentlerinden birisi olarak bu değişime ayak uydurmak amacıyla da Y ve Z kuşağının talep ve beklentilerine uygun olacak şekilde doğa ile iç içe bir ortamda eğitim, etkinlik ve paylaşım odaklı bir çalışma alanı yapıyoruz” dedi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise “Cuma ve Cumartesi günü Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile Muğla’da orman yangınından etkilenen bölgeleri ziyaret ettik. Sizleri Kuşadası’nda misafir ettiğimizi biliyor. Hepinize kucak dolusu sevgilerini getirdim. Ben 2009 yılında Aydın’ın belediye başkanı oldum. Rakibimle aramdaki fark sadece 501 oydu. İl örgütümüzle çok başarılı bir çalışma yürüttük. O dönemde Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak çok önemli projeler gerçekleştirdik. Bugün de gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Seçildiğim ilk dönemde Eskişehir ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri’nin neler yaptığını inceledim. İki dönem Aydın Milletvekilliği yapmak benim en önemli avantajım oldu. Çünkü Aydın’ın bütün sorunlarını biliyordum. Ben göreve geldikten sonra sosyal belediyeciliğe önem vermeye başladım ve 'Aydın’da hiç kimse yatağa aç girmeyecek, hiç kimse soğuktan üşümeyecek' dedim. Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin olduğu kentlerde hiç kimse soğuktan üşümez, hiçbir çocuk karnı aç yatağa girmez. Bence bir kentte yaşayan insanların mutlu olması çok önemli. Ben olaylara bazen anne, bazen kadın bazen de belediye başkanı gözüyle bakarım. Görev yaptığım sürece bu üç unsuru hiç birbirinden ayırmadım. Sizlere de tavsiyem bu yönde olacak. Biz bugün bu makamlardayız. Ancak yarın sizler bizim yerimize geçeceksiniz. Gelecek nesle çok önem veriyoruz. Bu nedenle dezavantajlı bölgelerde 23 tane kültür merkezi açtık. Bu merkezlerde 25 bin çocuğumuzu eğitiyoruz” diye konuştu.

Söyleşinin ardından Halk-Lise Genel Başkanı Yusuf Ali Yılmaz tarafından Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’e teşekkür plaketi verildi.

(İÜD-OD-Y)

