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15 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Başkan Bilgin, Yusuf Atılgan'ın emanetine sahip çıktı

Başkan Bilgin, Yusuf Atılgan'ın emanetine sahip çıktı

TESİSİN DRONE GÖRÜNTÜSÜ

Pons Forma Hanlı 

-TESİSTEN DETAY GÖRÜNTÜLER
-YAPILAN ÇALIŞMALAR DETAY
-BAŞKAN BİLGİN AÇIKLAMA
-YAZAR YUSUF ATILGAN FOTOĞRAF
-BAŞKAN BİLGİN’İN KONUŞMASI EŞLİĞNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR
-DETAY

( MANİSA -DRONE) MANİSA

- Yazar Yusuf Atılgan’ın 1950 yılında Manisa’nın Saruhanlı ilçesine bağlı Hacırahmanlı Mahallesi'nde kurduğu, Hacırahmanlı Gençlik ve Spor Kulübü lokalinin bahçesi Saruhanlı Belediyesi tarafından yenilendi.Türk Edebiyatı’na 'Anayurt Oteli' ve 'Aylak Adam' gibi önemli eserler kazandıran Yazar Yusuf Atılgan’ın doğup büyüdüğü memleketi Hacırahmanlı’da kurduğu spor kulübüne, Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin'den destek geldi.Yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Bilgin, bu sezon Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele edecek olan Hacırahmanlıspor'a başarılar dileyerek şunları söyledi: "Manisa'da kurulan ilk spor kulüplerinden olan Hacırahmanlıspor'a elimizden geldiğince destek oluyoruz. Bu kapsamda Mahalledeki Düğün salonunun bir kısmını, kulüp binası olarak kullanılması için takıma tahsis ettik. Ayrıca kulübe ait lokalin tadilat ve boyasını yeniledik. Lokalin bahçesinde ise kapsamlı bir düzenleme ve peyzaj çalışması uyguladık. Halkın ve sporcuların, hoşça vakit geçirebileceği nezih bir ortam inşa ettik. Böylece Yusuf Atılgan'ın da emanetine sahip çıkmış olduk. Öte yandan Hacırahmanlıspor'a çok emek veren, maddi manevi destekleriyle kulübü 1. Amatör Kümeden, Bölgesel Amatör Lig'e taşıyan sponsor Erdem Özkan'a da ayrıca teşekkür ediyorum. Hayata geçirdiğimiz tesisin hayırlı olmasını diliyorum."Spora ve sporcuya her zaman destek olacaklarını sözlerine ekleyen Başkan Bilgin'in kendisi de gençliğinde profesyonel olarak futbol oynamış, dönemin 3. Lig takımlarından Torbalı, Kemalpaşa ve Akhisarspor’da forma giymişti.
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